【水瓶座】2025年11月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。11月のあなたの運勢は?水瓶座（1/20~2/18）【LUCKY DAY】11月2日【KEY TO GOOD LUCK】ショッピングに出かける【LUCKY COLOR】フォレストグリーンとうとう「選ぶ段階」がやってきましたぼんやりとした霧が晴れ、「本当にやりたいこと」が輪郭を現す11月。今月、運命を左右するのは、ノイズに惑わされず、自らの「価値観」で迷いなく未来を“取捨選択”でき