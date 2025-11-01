【蟹座】2025年 11月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。11月のあなたの運勢は?蟹座（6/22-7/22）「心の居場所」の確保が最優先心が休まらない、プレッシャーで潰れそう…。もしそう感じたら、それは「安心できる居場所を確保しなさい」という運命からの警告です。11月中旬、あなたに「一世一代の大勝負」が訪れそう。本当の力を発揮できるかどうかは、リラックスできる環境を整えられているかにかかっています。