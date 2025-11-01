【獅子座】2025年 11月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。11月のあなたの運勢は?獅子座（7/23-8/22）自信をもって「目立ちましょう」輝くオーラを放っている時期。周囲からの注目を恐れてはいけません。「目立たない方が…」そう思った瞬間、訪れるはずだったドラマチックな展開や、上司からの高い評価は、他の誰かのものになってしまうでしょう。自信を持ってください。あなたが舞台に立つ覚悟を決めるほど、サ