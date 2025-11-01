ギンザメの一種であるスポッテッドラットフィッシュの頭部にある歯のような器官が、まぎれもなく本物の歯であることが最新の研究で明らかになった。脊椎動物の歯は口の中にしか存在しないと考えられてきたが、そんな常識を根底から覆す発見だという。