サッカーの元日本代表DF槙野智章氏（38）が、30日までに更新されたYouTubeチャンネル「ハピキャンチャンネル」にゲスト出演。ユース時代からの“親友”である元日本代表選手の“秘密”を暴露する場面があった。この日、槙野氏がサンフレッチェ広島ジュニアユース時代からの“親友”でもある元日本代表の森脇良太氏とキャンプをしながら語り合うという企画が配信された。森脇氏は「日本代表活動中のご飯はどうしてたの？」と