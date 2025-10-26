魚類学者でタレントのさかなクンが25日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時）に出演。MC加藤浩次（56）との意外な接点を明かした。加藤はゲストのさかなクンを招き入れると、加藤は「久しぶりです」とあいさつした。サバンナの高橋茂雄は「加藤さんと接点あるように思わないんですけど」と反応した。加藤は「昔『笑っていいとも』のレギュラーで一緒でしたから」と明かし、スタジオは驚きに包まれた。加藤は「もう20