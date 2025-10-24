プラスチック製のスプーンを使ってトングを作る方法について、警視庁警備部災害対策課がXの公式アカウントで紹介しています。【豆知識】「えっ…とても便利！」これがスプーンで「トング」を作る“裏技”です！（動画あり）警視庁は「身近な物を使ってトングを作ってみました」と投稿。トングの作り方について、「プラスチック製のスプーン2本とダブルクリップを用意し、柄の部分をクリップの持ち手に挟んで輪ゴムを巻いて固