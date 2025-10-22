日本ハムの八木裕打撃コーチ（60）が今季限りで退団することが21日、分かった。阪神での現役時代に「代打の神様」と呼ばれ、新庄監督が尊敬する大先輩。指揮官のラブコールもあり、就任2年目だった23年に1軍打撃コーチに就任した。技術面だけでなく、打席での心構えなども含めた熱心な指導で若手を育て、新庄監督を支えてきた。今季は9月9日のソフトバンク戦で、ベンチにいた際に折れたバットが左側頭部を直撃。入院治療を経て