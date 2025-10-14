バンダイスピリッツは、『仮面ライダークウガ』より「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダークウガ 九郎ヶ岳の死闘セット」(23,100円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、CLUB TAMASHII MEMBERSを対象に10月20日12時〜10月22日23時の期間中、抽選販売の受付を行う。当選発表は10月23日、2026年3月発送予定。2026年3月発送予定「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダークウガ 九郎