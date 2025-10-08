第2戦で9回に2点二塁打のカステヤノスが地元メディアに語ったフィリーズのニック・カステヤノス外野手は6日（日本時間7日）、ドジャースとのナ・リーグ地区シリーズ第2戦に敗れた後、本拠地シチズンズバンクパークの環境について苦言を呈した。ホームの利を生かしきれず連敗した試合後、自らの走塁死や球場の雰囲気について率直に語った。米地元紙「フィラデルフィア・インクワイアラー」は「ニック・カステヤノスがレッド・オ