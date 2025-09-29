北京と広州を結ぶ高速鉄道「京広線」には、ベッド860床が全て進行方向と平行に配置された高速寝台列車が導入されており、夜間だけ運行している。それは北京西駅と深セン北駅間を往復するD901/902号で、総走行距離は2424キロだ。中国では国慶節（建国記念日、10月1日）と中秋節（旧暦8月15日、今年は10月6日）に合わせて10月1日から8日までが8連休となるが、連休前の9月30日のほか、10月1日、10月2日、10月7日、10月8日に、この高速