「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（9月20日（土）〜9月26日（金））、Glossyで注目した数字をご紹介します。55ミラノ・ファッションウィーク、55のショーと67のプレゼンで大規模開催2026年春夏シーズンのミラノ・ファッションウィーク（MFW）は、55のフィジカルショーと67のプレゼンテーションが予定されている大規模な開催となる。注目は、グッチ、ボッテガ・ヴェネタ、ジルサンダー、ヴェルサーチといったメ