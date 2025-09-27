「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（9月20日（土）〜9月26日（金））、Glossyで注目した数字をご紹介します。

55

ミラノ・ファッションウィーク、55のショーと67のプレゼンで大規模開催

2026年春夏シーズンのミラノ・ファッションウィーク（MFW）は、55のフィジカルショーと67のプレゼンテーションが予定されている大規模な開催となる。注目は、グッチ、ボッテガ・ヴェネタ、ジルサンダー、ヴェルサーチといったメガブランドでのデザイナーデビューだ。ジョルジオ・アルマーニの追悼を兼ねたクロージングショーも予定されており、特別な意味を持つ開催となる見込み。

10店舗

グッチ、デムナによる初コレクションを10店舗限定で発売

グッチはファッションデザイナー、デムナ氏による初コレクション「ラ ファミリア（La Famiglia）」を、世界でわずか10店舗限定で発売する。同コレクションは「家族アルバム」をテーマに、多彩なキャラクターを通じてブランドの新たな物語を提示し、アイコンであるバッグのバンブー1947やホースビットローファーも刷新された。

4分の3

米国の消費者の4人に3人が古着を購入

米国のオンラインリセールのスレッドアップ（ThredUp）は9月22日、全面的なリブランディングを発表した。現在、米国の消費者の4人に3人が古着利用に参加しており、同社は循環型ファッションのリーダーとして新たな役割を担う姿勢を強調した。今回、AI技術を活用した新機能や直感的なユーザー体験を導入した。