【Numbers to know】Glossy編（9/20〜9/26）： グッチ 、デムナ初コレクションを10店舗限定発売 ほか
「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（9月20日（土）〜9月26日（金））、Glossyで注目した数字をご紹介します。
55
ミラノ・ファッションウィーク、55のショーと67のプレゼンで大規模開催2026年春夏シーズンのミラノ・ファッションウィーク（MFW）は、55のフィジカルショーと67のプレゼンテーションが予定されている大規模な開催となる。注目は、グッチ、ボッテガ・ヴェネタ、ジルサンダー、ヴェルサーチといったメガブランドでのデザイナーデビューだ。ジョルジオ・アルマーニの追悼を兼ねたクロージングショーも予定されており、特別な意味を持つ開催となる見込み。
10店舗
グッチ、デムナによる初コレクションを10店舗限定で発売グッチはファッションデザイナー、デムナ氏による初コレクション「ラ ファミリア（La Famiglia）」を、世界でわずか10店舗限定で発売する。同コレクションは「家族アルバム」をテーマに、多彩なキャラクターを通じてブランドの新たな物語を提示し、アイコンであるバッグのバンブー1947やホースビットローファーも刷新された。
4分の3