プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年9月16日にユーチューブを更新し、初回12球で降板した巨人・赤星優志投手（26）へのチームの対応を疑問視した。 「もし登板する前から痛いのであれば、ちゃんと言わないといけない」 巨人は14日に敵地・横浜スタジアムでDeNAと対戦した。 先発の赤星は、DeNA先頭の蝦名達夫外野手（27）に2塁打を許し、2番・桑原将志外野手（32）に死球を与え、無死1、2塁のピ