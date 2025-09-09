イタリアとの壮行試合バレーボール男子の世界選手権壮行試合「エムットマッチ2025 Powered by MUFG」で日本は6、7日にイタリアと対戦した。7日の試合では石川祐希主将のスパイクがイタリア選手に直撃。憤怒の相手に笑顔で謝罪するシーンもあった。7日のイタリア戦、セットカウント1-2で迎えた第4セット。12-7とリードした場面で高橋藍がサーブを放つと、イタリアのレシーブが直接日本側へ。石川はチャンスを逃さずにジャンプし