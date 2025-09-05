ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 鈴木奈々の「背中まる出し」衣装に心配の声「やりすぎだよー」 鈴木奈々 芸能人のInstagram エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH 鈴木奈々の「背中まる出し」衣装に心配の声「やりすぎだよー」 2025年9月5日 16時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 鈴木奈々が3日にInstagramで写真を投稿したとFLASHが取り上げた 背中を大胆に露出した衣装に、「やりすぎだよー」などと心配の声も 芸能記者は、この衣装は2021年の番組出演時に着用したものだと話した 記事を読む おすすめ記事 三代目JSB・今市隆二、結婚＆第1子誕生を報告 活動自粛中での発表に悩みも「私自身がご迷惑をおかけしていたこともあり」【全文】 2025年9月6日 1時24分 「かなりやつれていた」中居正広氏 知人は地元・湘南に呼び出されて…“少数精鋭”飲み会で漏らした“本音” 2025年9月5日 11時0分 《訃報》橋幸夫さん死去（享年82）、アルツハイマー型認知症公表前に世間が感じた“異変”と生涯現役歌手を望む声 2025年9月5日 21時15分 「絶対に美談にしないで」横山裕が涙の完走、募金も7億超えの大団円も…やまぬ『24時間テレビ』マラソン企画の“存在意義”を問う声 2025年9月5日 19時30分 “膣のエキスパート”産婦人科院長に患者が殺到 年間80回以上の講演も…活動するようになった経緯とは？「元々、専門家ではなかった」 2025年9月5日 15時15分