（ＣＮＮ）米フロリダ州南部のフロリダキーズで、スノーケリングをしていた８歳の男の子がサメにかまれて重傷を負い、空路マイアミの病院に搬送された。同州モンロー郡保安官事務所の発表やＣＮＮ提携局ＷＰＬＧの報道によると、レーバーデー（労働者の日）の連休中の９月１日、フロリダキーズのサンゴ礁で家族とスノーケリングを楽しんでいた男の子がサメに襲われた。消防の発表によれば、男の子は左脚をかまれ、船で海岸へ運ばれ