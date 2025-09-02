元俳優の前山剛久さん（34）が2日、自身のインスタグラムを更新。昨年12月29日以来247日ぶりの投稿を行った。「2025年、初投稿です」とだけつづり、近影をアップ。黒Tシャツにジーンズ姿で髪は中分けだった。昨年12月の投稿では有料ファンクラブ開設を報告。ブログ、不定期生配信などで構成されており、月額1080円となっている。有料ファンクラブサイトのブログページには8月31日から9月2日まで3日間分の投稿があった。前山さんは