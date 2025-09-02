小学6年生／樋川采葉さん（12） 競泳に打ち込む香川県の小学生。8月23日に行われた全国大会に出場、100ｍ背泳ぎで県の記録を17年ぶりに塗り替え優勝しました。 香川県綾川町の小学6年生、樋川采葉さん（12）。 樋川さんは8月23日、東京で開かれた「全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季大会」に出場し、100ｍ背泳ぎで1分4秒77で優勝。香川県の学童記録を17年ぶりに1秒66更新しました。 （樋川采葉さん）「まず