【エルサレム＝福島利之】国連機関などで構成する枠組み「総合的食料安全保障レベル分類」（ＩＰＣ）が飢饉（ききん）の拡大を予測したパレスチナ自治区ガザでは、栄養失調の住民が満足な治療を受けられずに苦しんでいる。食料配布所に殺到する住民に対し、イスラエル軍の発砲が相次ぎ、危険な配布所通いをためらう住民は「飢餓は広がり、誰もが飢えている」と訴える。「息子が衰えていくのを見ているだけです」――。南部ハン