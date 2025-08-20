「傷つけずに返してくれたらうれしい」。絶大な人気を誇る国民的ヒーロー「アンパンマン」。その作者ゆかりの地である高知県の商店街から、「アンパンマン」の石像が盗まれていたことが分かった。「ないと気づいた時はびっくり」記者リポート：石像があった天神橋通商店街は、交通量は比較的多くなっています。石像があったのは、高知市中心部の商店街にある呉服店の目の前。店主によると、18日午後3時前には石像があることを確認