モデル・亜希が１９日、ＳＮＳを更新し、元夫である元プロ野球選手の清原和博氏の５８歳の誕生日を２人の息子と一緒に祝ったことを明かした。亜希は２０１４年９月に清原氏と離婚。慶応大野球部で活躍し、今年３月に卒業した長男・正吾さん（２２）、次男で現在は慶応大野球部（１年）の勝児さん（２０）をシングルマザーとして育てあげた。息子たちは清原氏を「アパッチ」と呼んでおり、“ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙｔ