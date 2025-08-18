【FIBAアジアカップ2025】オーストラリア代表 90−89 中国代表（日本時間8月18日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）【映像】笛が鳴っても馬乗り…中国の「過剰なラフプレー」日本代表が準々決勝プレーオフで敗退したFIBAアジアカップ2025の決勝戦は、3連覇を目指すオーストラリア代表と10年ぶりのアジア王者を目指す中国代表が激突。ハイレベルな好ゲームとなったが、試合終盤には中国選手のラフプレーでアリーナが騒然