「ミヤネ屋」復調午後の情報番組の視聴率争いが激化している。2024年度の勝者であるTBS系「ゴゴスマ〜GO GO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）の視聴率は変わらないが、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（同）がやや追い上げた。背景を考察したい。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真を見る】「すごいメンツ」…石井アナを支える「ゴゴスマ」の豪華出演陣午後の情報番組の視聴率争いで、2024