人気サッカー漫画『アオアシ』（小林有吾）の最終巻となる第40巻が、2025年8月29日(金)に発売される。これを記念して、8月15日から8月28日までの2週間限定で、小学館のWEB漫画サイト「ビッコミ」と、漫画アプリ「マンガワン」「サンデーうぇぶり」にて、コミックス39巻分を無料公開する。他にも、あいテレビでの『アオアシ』の特番放送や、愛媛ＦＣとコラボした「アオアシサンクスマッチ」を開催予定。これまで応援してくださった