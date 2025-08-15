中日の中田翔内野手（３６）が、今季限りで現役を引退する意向を固めたことが１４日、分かった。プロ１８年目。３球団目となる中日に移籍して２年目の今季は、開幕スタメンに名を連ねた。４月に出場２試合連続本塁打を放つなど復活の兆しを見せていたが、５月中旬に腰痛で出場選手登録を抹消。８月７日に１軍へ昇格したものの、同１２日にコンディション不良で再び抹消されていた。近日中に会見が行われる見通し。通算３０９本塁