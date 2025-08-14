大谷翔平が5回途中で降板…白星ならず【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間14日・アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手が13日（日本時間14日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発登板し、5回途中5安打4失点で降板した。この日の試合前にはデーブ・ロバーツ監督が登板を「5回」と示唆していたが、届かなかった。球数は80球で7三振を奪う投球だった。かつて躍動したマウンドに、ユニホームの色を変え