Photo: mio 歯磨きこそ、最新ガジェットに頼ろう。パナソニックの電動歯ブラシ「ドルツプレミアム」が、約8年ぶりにフルモデルチェンジ。9月1日に登場するこの「EW-DT88」は、最上位のフラッグシップモデルとあって最新技術がぎっしり。実際に使ってみたのですが、納得の磨きごこちでした。タタキもこなす「W音波振動」 Photo: mio