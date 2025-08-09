圧巻の肉体美を披露した。俳優の金子賢が主催するボディコンテスト「サマー・スタイル・アワード（ＳＳＡ）」の「ＪＡＰＡＮＰＲＯＣＨＡＭＰＩＯＮＳＨＩＰ」（９日、千葉・青葉の森公園芸術文化ホール）ビューティーフィットネスモデル部門で、りな（３２）が優勝を遂げた。２０２０年からＳＳＡに参戦しているりなは、同団体の認定ポージング講師も務める。２３年には夏と冬のプロ戦で優勝を果たすなど、選手としての実