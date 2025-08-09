スポニチスポニチアネックス

6年ぶり6度目となる夏の甲子園 佐賀北が青藍泰斗に勝利し18年ぶり初戦突破

  • 9日、夏の甲子園1回戦で佐賀北が青藍泰斗との接戦を制した
  • 2007年の全国制覇以来、18年ぶりとなる夏の甲子園での初戦突破
  • 本村祥次監督は「選手たちが最後までよくやってくれた」と振り返った
