高須クリニックの高須克弥院長（80）が8日、自身のXを更新。以前より全身がんを公表している高須氏だが、組織診断の報告結果を明らかにした。【写真あり】全身がん公表の高須氏が報告書を添えて「まいったな、こりゃ」診断書を添えて「癌ができていそうな箇所を生検してみたら、全部癌だった。まいったな、こりゃ。なう」と記した。高須氏は以前より全身がんを公表。2023年4月には膀胱がんの手術を行い、24年4月にもがん手術