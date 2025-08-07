愛猫と一緒のベッドで眠れることは、飼い主にとってこの上ない幸せである。しかし、ときにベッドは戦場と化し熾烈な戦いが勃発…！飼い主は到底勝てるわけがない戦いを余儀なくされるのであった。【漫画】本編を読む睡眠中、突如頭に噛みついてきたマンチカンのマフィナさん本作『攻防戦』を描いたのは、現在19匹の猫と暮らしている漫画家のもちこ(@mogutchecho)さん。夜眠るときはマイペースで甘えん坊のマンチカン・マフィナと、