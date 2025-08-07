【猫VS飼い主】勝てるわけないネコとの戦いが今夜も開幕…ベッドの場所取り合戦の勝者は？【作者に聞く】
愛猫と一緒のベッドで眠れることは、飼い主にとってこの上ない幸せである。しかし、ときにベッドは戦場と化し熾烈な戦いが勃発…！飼い主は到底勝てるわけがない戦いを余儀なくされるのであった。
本作『攻防戦』を描いたのは、現在19匹の猫と暮らしている漫画家のもちこ(@mogutchecho)さん。夜眠るときはマイペースで甘えん坊のマンチカン・マフィナと、お手とお座りができる賢いミヌエットの黒猫・ロッシュがいつも一緒である。定位置も決まっており、マフィナはもちこさんの頭周辺で、ロッシュは足元周辺である。もちこさんに毎夜、どのような攻防戦が繰り広げられるのか、詳しく話を聞いてみた。
――足元ではロッシュくんとの攻防戦が繰り広げられているようですが…？これは通年行事ではなく、夏の風物詩なのでしょうか？
はい。掛け布団が薄くなった夏限定の戦いです(笑)。最近はロッシュのほかにアルトスとノアルが加わり、足を伸ばすのがさらに困難になってしまいました。
――ロッシュくんが嫌がるもちこさんの足の位置は？
ロッシュが嫌がる足の位置ですか…どこだろう？そういえば、伸ばそうとする足にロッシュがじゃれてくるので仕方なくベッドの端の方へ足を伸ばしたら、足を追いかけてベッドから転げ落ちたときがありました(笑)。ロッシュにとって、ベッドの端に足を伸ばされるのが嫌かもしれませんね(笑)！
――寝ているもちこさんの頭にマフィナちゃんがガブガブと噛みついたエピソードも漫画でありましたが、思い当たる原因は？
それがわからないんです。あのときは何もできないほど頭が痛くなり、ベッドで休むことにしました。いつもなら私の顔辺りで添い寝をしてくれるマフィナが頭のほうへ行き、急に頭を噛んできたのでびっくりしましたが理由はわからず…。あとにも先にもマフィナが頭を噛んできたのはこのときだけなので、とても不思議です。
――本当に頭痛が治ったのでしょうか？
はい。噛まれたところが痛すぎて、さっきまでの頭痛が気づいたら消えてました(笑)。これは治ったってことかな!?その後はぐっすり眠れました。
猫と一緒に眠ることで、猫と人間の親密度がアップし、お互い幸福感や安心感を得られるメリットがあるという。理論的には猫の出入りなどで眠りは浅くなると言われているが、猫と一緒の方が安眠できると答える飼い主も多いとか。何はともあれ、猫と一緒に眠ることは猫飼いさんにとってはこの上ない幸せなので、多少の不自由は大目に見たいところである。
現在「アルファポリス」で『猫まみれ主婦の日常』を連載中のもちこさんだが、SNSにも猫好きにはたまらないエピソード漫画がたくさんアップされているので、ぜひ読んでみて。さまざまなタイプの猫が登場するので、好みの子や愛猫に似ている子を見つけられるかも！
取材協力：もちこ(@mogutchecho)
