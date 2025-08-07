［天皇杯ラウンド16、東洋大 1-2 J1ヴィッセル神戸、8月6日、兵庫・ノエビアスタジアム神戸］昨年の全日本大学選手権（インカレ）王者の東洋大は、J1王者神戸と対戦し、延長戦の末に1-2で惜敗した。この日、左サイドバックでフル出場したDF山之内佑成主将（4年、J1柏レイソル内定、JFAアカデミー福島U-18）は、現在J1首位を走るタレント軍団相手に、身体を張った守備や推進力のあるドリブル突破で存在感を示したが、延長戦後