¡Ê¹âÍºÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ½é¤Î¹ñ»ºÀø¿å´Ï»îºî´Ï¡Ö³¤òÊ¡×¤¬ËÜ³Ê±¿ÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿³Æ¼ï»î¸³¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÃÂ©¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢17Æü¤Ë¤Ï³°³¤¤Ë½Ð¤Æ½é¤á¤Æ¤Î³¤¾å»î¸³¡ÊSAT¡Ë¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£³¤òÊ¤ÏÆ±Æü¸áÁ°8»þ²á¤®¡¢¼«ÎÏ¤Ç¹Ò¹Ô¤·¡¢ÆîÉô¡¦¹âÍº¹Á¤Ë¤¢¤ëÂæÏÑ¹ñºÝÂ¤Á¥¡ÊÆîÉô¡¦¹âÍº»Ô¡Ë¤Î´ßÊÉ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÎ¥¤ì¤¿¡£¹ÃÈÄ¤Ë¤Ï10¿Í°Ê¾å¤Îµ»½Ñ¼Ô¤äÊ¼»Î¤é¤¬Î©¤Á¡¢´Ï¶¶¤Ë¤â¿ô¿Í¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¤¤¤¿¡£ÀÖ³°Àþ¥«¥á¥é¤ä¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¾õ¶·¤ÎÇ§¼±¤äÄÌ¿®¤Î³ÎÊÝ¤ò¤¹¤ë¥Õ