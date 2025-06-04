１日のウクライナドローン攻撃で破壊されたロシア戦略爆撃機の写真が衛星で撮影されて公開された。ロイター通信は３日（現地時間）、民間衛星企業が提供した資料によると、少なくとも２カ所の飛行場で戦略爆撃機の多数が破壊されたり深刻な損傷を受けたりした事実を確認することができた、と報じた。衛星企業「カペラスペース」がドローン空襲後の２日に撮影したロシア・イルクーツク州のベラヤ空軍基地の写真は爆撃機の残骸を赤