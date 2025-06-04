お笑いコンビ「南海キャンディーズ」のしずちゃんこと山崎静代（46）が4日放送のTOKYOFM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）に出演。相方の山里亮太について語った。コンビ結成から6月で22年。山里はナレーター業、山崎はボクシング選手や俳優としても活躍し、コンビでの活動機会は減っているが昨年は20周年ライブも行った。パーソナリティーの坂本美雨から「本当に長いお付き合いですね。お互いそれぞれ