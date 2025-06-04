音楽プロデューサーで作曲家の西尾芳彦さんが５月３０日、亡くなったことが４日、分かった。６３歳。代表を務める音楽塾ヴォイスの公式ＨＰで発表された。公式ＨＰには５月３０日に亡くなったことが報告され「西尾は、音楽を志す多くの若者たちに真摯に向き合い、講師・プロデューサーとして数多くの才能を見出してまいりました。その情熱と信念は、音楽塾ヴォイスの理念そのものであり、現在も多くの生徒・卒業生に受け継がれ