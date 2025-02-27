本田圭佑が２月27日、自身のXを更新。アメリカが打ち出した構想に対し、見解を述べた。アメリカのドナルド・トランプ大統領が、富裕層外国人向けに500万ドル（約７億４千万円）を支払えば、米国の永住権を得られる『ゴールドカード』の発行を始める考えを明らかにしたニュースに、本田が反応した。【画像】セルジオ越後、小野伸二、大久保嘉人、中村憲剛ら28名が厳選した「J歴代ベスト11」を一挙公開！38歳のレフティは、記