SNSが選挙のあり方を変えるほど影響力を増すなか、“ネット選挙の旗手”とされる斎藤元彦・兵庫県知事、東京都知事選で旋風を起こした石丸伸二・前安芸高田市長が相次いで選挙違反疑惑で告発されている。そこにもう一人、高級別荘地である長野県軽井沢町の“名物町長”が加わった。【写真】斎藤元彦知事とPR会社「merchu」社長・折田楓氏のツーショット。慶應SFC時代の折田氏のギャル写真なども現軽井沢町長・土屋三千夫氏は外