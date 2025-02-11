アメリカのトランプ大統領は、アメリカが輸入するすべての鉄鋼とアルミニウム製品に25％の追加関税を課すための大統領令に署名しました。【写真を見る】トランプ大統領、鉄鋼・アルミ製品に25％の追加関税を課すための大統領令に署名日本の製品も関税の対象かトランプ大統領「これは大きなことだ。アメリカを再び豊かにするんだ。（鉄鋼とアルミ製品に）25％の追加関税を課す。例外も免除もない。すべての国から来たものが対象だ