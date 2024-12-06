イーロン・マスク氏率いる航空宇宙企業のSpaceXは、衛星インターネット「Starlink」のさらなるサービス拡大に向けて、アメリカ連邦通信委員会(FCC)に対し約3万基の人工衛星の打ち上げを申請し、そのうち(PDFファイル)7500基の打ち上げが承認されています。さらに、2024年11月の時点では承認が見送られた2万2488基の人工衛星について、ウクライナ系アメリカ人団体のアメリカ・ウクライナ議会委員会(UCCA)がマスク氏とロシア政府との