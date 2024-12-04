Ｊ１神戸は４日、槙野智章エバンジェリストの引退試合「槙野智章大感謝祭〜１日限りのワッショイ劇場〜」（１４日、ノエビアスタジアム神戸）に男性アイドルグループ「ＮＥＷＳ」の小山慶一郎、加藤シゲアキ、増田貴久がゲストとして来場すると発表した。試合後にライブパフォーマンスを行う。引退試合は本田圭佑が監督を務める「ＭＡＫＩＮＯＪＡＰＡＮ」と吉田孝行監督が率いる「ＫＯＢＥＳＴＡＲＳ」が対戦。槙野氏や