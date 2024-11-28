参院議員の猪口邦子議員の自宅マンションで火災が起こった問題で、２８日に放送されたフジテレビ系「めざまし８」では、このニュースを放送。猪口夫妻と面識のあった社会学者の古市憲寿氏も「すごく心配」と沈痛な表情を浮かべた。この日は２７日に起こった猪口議員のマンション火災を報じた。猪口議員とは連絡が取れているが、家族２人と連絡が取れていないことも伝えた。現場では２人の遺体が発見されている。木曜コメンテ