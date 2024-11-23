西武のファン感謝祭「LIONS THANKS FESTA 2024」が23日に行われ、西口文也新監督が来季の開幕投手を今井達也に託すことを発表した。ファン感謝祭の終盤、クロージングセレモニーであいさつを行った西口新監督は「来年3月28日ベルーナで開幕します。開幕投手は今井でいきます」と明言。続けて「まだちょっと早いんじゃないですかと言われたんですけど、秋季キャンプに行った時から来年の開幕は今井だというふうに決めていたの