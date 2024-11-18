大陸別の２１世紀最高の選手ランキングで、アジア部門の順位が韓国で物議を醸している。国際的なサッカー専門サイト「スコア９０」は、大陸別の「２１世紀最高の選手」ランキングを発表し、それぞれ上位５人を選出した。アジアでは、イングランド・プレミアリーグで得点王を獲得するなどアジア最強ストライカーとして君臨する孫興民（ソン・フンミン＝トットナム）が文句なしの１位に輝いた。そして議論を呼んでいるのが２位