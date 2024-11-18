俳優の坂口健太郎（33）が17日、自身のSNSを更新。韓国の「ユニクロ」冬のウェブモデルに起用されたカットを公開した。【写真】「PRADA並みに見えてしまう…」坂口健太郎のユニクロファッションに反響坂口は「UNIQLO Korea」とつづり、同ブランドのダウンやコート、ニット、フリースなどの冬アイテムを着こなしたショットを4枚アップ。この投稿にファンからは「ユニクロ着てもPRADA並みに見えてしまう…」「めっちゃかっこい