「辛すぎる」韓国の即席麺がヨーロッパで物議 製造元「初めてだ」FNNプライムオンライン

「辛すぎる」韓国の即席麺がヨーロッパで物議 製造元「初めてだ」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 世界的にも人気な韓国の即席麺が、ヨーロッパで物議を醸している
  • 辛すぎることが理由だとされ、デンマークで回収される騒ぎとなっている
  • 製造元は「辛いという理由で回収されるのは初めてだ」と話している
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