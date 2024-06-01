鎌田大地ラツィオでの冒険は、１年と経たずして終わりを迎えることになった。契約を延長するか注目されていた鎌田について、ラツィオのアンジェロ・ファビアーニSDは５月31日、延長オプション行使も新契約締結もないと明かした。つまり、１年契約の満了をもって鎌田が退団するということだ。シーズンの大半で出場機会に恵まれなかった鎌田だが、イゴール・トゥドール監督の就任後は状況が一変。チームの中心となり、指揮官