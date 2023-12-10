（資料写真）なぜ自分のノートパソコンを？電車内で寝ていた男性のリュックサックを盗んだとして、神奈川県警磯子署は１０日、窃盗の疑いで、福島県出身で住所不定、無職の男（３０）を逮捕した。被害後、別の電車内で自分のパソコンを手にする男を見つけ、逮捕に至ったという。 逮捕容疑は、同日午前５時５５分ごろ、ＪＲ大船駅に停車中の根岸線内で、現金約６万円在中の財布やパソコンなどが入ったリュックを盗んだ、とし